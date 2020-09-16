Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило ликвидировать российские торговые представительства в Украине и Литве.

Проект постановления правительства РФ о ликвидации опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Официальное название документа - "О ликвидации отдельных торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах и внесении изменений в приложение к постановлению правительства Российской Федерации от 27 июня 2005 г. № 401".

При этом в перечень иностранных государств, где учреждены торговые представительства, внесена Саудовская Аравия: правительство РФ еще в августе распорядилось открыть учреждение в Эр-Рияде.

Пока проводятся общественные обсуждения текста проекта и независимая антикоррупционная экспертиза.

Торговые представительства России учреждены всего в 58 странах.

На проект отреагировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, ликвидация российских торговых представительств на территории Украины и Литвы назрела давно, так как учреждения не выполняют свои функции. А сэкономленные средства позволят России развивать экономические связи с теми странами, которые этого хотят.

Как писала "Страна", три года назад власти США провели обыски в российском торгпредстве в Вашингтоне.

В ответ на это Кремль выслал из страны десятки американских дипломатов.