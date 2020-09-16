По состоянию на 16 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, решение о введении в регионе жесткого карантина, то есть об отнесении его к "красной" коронавирусной зоне, будет приниматься при условии, если в нем в 5 раз будет превышен средний по стране уровень заболеваемости Covid-19.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал грядущие изменения в карантине.