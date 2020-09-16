Тяжело больного мэра Харькова Геннадия Кернеса готовятся транспортировать в Германию, как об этом вчера сообщала "Страна".

Кернес будет проходить лечение в клинике "Шарите", где сейчас лежит российский оппозиционер Алексей Навальный.

Телеграм-канал "Политика Страны" написал, что борт, на котором транспортируют градоначальника в ФРГ, уже ждёт вылета в Харькове.

Интересно, что это тот же самолет, который вывозил Навального.

Напомним, 15 сентября появились слухи о том, что харьковский мэр впал в кому. Вскоре выяснилось, что Кернес в сознании, но его состояние тяжелое. Также у него подтвердилось заражение коронавирусом.

Как рассказывала "Страна", в тот же день заболевший Covid-19 и госпитализированный в больницу мэр написал в Фейсбуке пост благодарности всем харьковчанам, кто его морально поддержал.