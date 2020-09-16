Российский футболист Роман Широков находится под подпиской о невыезде из-за возбужденного против него уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения им судьи.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ. Мера пресечения - подписка о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Напомним, в августе во время любительского футбольного матча Широков избил арбитра Никиту Данченкова. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес удар рукой в лицо. Арбитр упал, Широков ударил его ногой, после чего его оттащили. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову, а глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил, что арбитр написал заявление в полицию.

Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин заявил, что его официально уведомили о возбуждении уголовного дела против бывшего футболиста. По словам защиты Данченкова, она будет требовать переквалификации дела, так как считает, что имело место покушения на убийство.

Как сообщалось, в июле вице-президента Украинской ассоциации футбола за избиение арбитра пожизненно отстранили от игры.