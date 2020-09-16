Руководители сферы здравоохранения США вскоре после заявления Дональда Трампа о возможном появлении стране вакцины от коронавируса в конце октября назвали вероятные сроки старта массовой вакцинации.

Их мнения приводит агентство Bloomberg.

Так, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что прививки будут доступны ближе ко второй половине следующего года.

"Если вы спросите, когда она будет доступной для американской общественности, то я думаю, мы, вероятно, рассматриваем в качестве срока конец второго квартала, третий квартал 2021 года", - заявил он на слушаниях в Сенате.

Однако представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации. По его словам, нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года". Он заверил, что американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 миллионов доз эффективной вакцины для престарелых граждан - наибольшей группы риска в условиях распространения коронавируса.

Он добавил, что если вакцина будет одобрена в октябре, то в распоряжении властей окажется 20 миллионов доз вакцины. Однако, по его мнению, вероятнее, вакцину одобрят в ноябре или декабре этого года. Он подчеркнул, что "никогда нет 100% гарантии" соблюдения графика.

А главный американский инфекционист Энтони Фаучи полагает, что американцам не стоит ждать вакцины в широком доступе ранее середины 2021 года.

Ранее "Страна" приводила прогноз о том, что вакцинация от коронавируса станет обязательным дополнением к паспорту и визе при путешествиях.

Мы также сообщали, что Китай объявил о готовности своей вакцины от коронавируса в ноябре.