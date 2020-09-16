На трассе "Киев-Чоп" произошла масштабная авария с 6 машинами. Количество пострадавших уточняется. Движение автотранспорта ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции во Львовской области в среду.

По информации полиции, авария случилась сегодня около 14:40 часов возле села Виннички Пустомытовского района столкнулись 6 транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении: два микроавтобуса, два грузовика и два легковых автомобиля.

"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции. Уточняется количество участников аварии и пострадавших в ней", - сказано в сообщении полиции.

Правоохранители попросили водителей по возможности пользоваться объездными маршрутами.

Напомним, ранее в Киеве из-за пешехода-нарушителя произошло ДТП с тремя погибшими.

Также мы писали, что под Николаевом ночью две фуры сгорели в ДТП, погибли двое мужчин.