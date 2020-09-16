Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против так называемой "продажи золотых паспортов" стран Европейского союза, так как европейские ценности созданы не для продажи.

Об этом она заявила на пленарной сессии Европарламента, передает РИА Новости.

"Европейские ценности не для продажи", - сказал она, комментируя "продажу золотых паспортов".

Напомним, Катарская телекомпания "Аль-Джазира" 23 августа на основании попавших в ее распоряжение секретных документов Кипра опубликовала "сатирическое расследование", озаглавленное Cyprus Papers – "Кипрские бумаги", в котором утверждала, что достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов, чтобы получить паспорт Кипра, который позволит путешествовать по всему Евросоюзу без виз, а среди "покупателей" кипрских "золотых паспортов" есть преступники и сомнительные личности. Глава МВД Никос Нурис на пресс-конференции, посвященной Кипрской инвестиционной программе, назвал публикацию пропагандистской атакой на Кипр.

Ранее "Страна" публиковала список владельцев "золотых паспортов" Кипра. Среди них оказались и украинские бизнесмены.

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