Министерство юстиции США обвинило пятерых участников китайской хакерской группы в кибератаках на более чем ста американских компаний. По мнению ведомства, взломщики связаны с разведкой КНР.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Согласно обвинительным документам Минюста, в группу под названием "APT41" входят минимум пять граждан Китая: Чжан Хаожань, Тань Дайлинь, Цянь Чуань, Фу Цян и Цзян Личжи. По данным ФБР, группировка хакеров имеет связи с китайской разведкой и властями КНР, так как Пекин не сделал ничего для того, чтобы сдержать кибератаки.

Целями взломщиков были получение доступа к системам по всему миру и вымогательства.

Кибератакам подверглись телекоммуникационные компании, властные структуры, военно-промышленные компании, а также научно-промышленная отрасль в США, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Японии и Швеции. Отмечается, что подозреваемые также покушались на телекоммуникационных провайдеров в США, Австралии, на Тибете, в Чили, Индии, Индонезии, Малайзии, Пакистане, Сингапуре, Южной Корее, Тайване и Таиланде.

Двум хакерам, Чжан Хаожаню и Тань Дайлиню, также предъявлены обвинения в деятельности, направленной против компаний по производству видеоигр.

По данным минюста США, по отдельному обвинению задержаны двое малазийских бизнесменов. Им предъявлены обвинения в помощи тем хакерам, которые получили выгоду от вторжения в индустрию видеоигр.

Два года назад "Страна" сообщала об аресте трех украинских хакеров из группировки Fin7 по требованию минюста США.

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