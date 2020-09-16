Российский актер Михаил Ефремов, которого недавно судили за смертельное ДТП, заявил о необходимости создания Российского тюремного театра.

Об этом рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в Telegram.

"Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра", - написал правозащитник.

Напомним, ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

8 июня в центре Москвы актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.