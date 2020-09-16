В России официально выдали водительское удостоверение слепому на оба глаза
В России прокуратура Оренбургской области выясняет обстоятельства выдачи водительских прав жителю города Медногорска. Дело в том, что у мужчины давно проблемы со зрением, а два года назад ему диагностировали слепоту.
О курьезном случае сообщает агентство РИА Новости.
По данным прокуратуры, обладатель прав наблюдался у офтальмолога в городской больнице с 2004 года. А в 2018 году окулист поставил ему диагноз "слепота обоих глаз". Несмотря на это ему все равно выдали удостоверение.
"Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности", - считают в областной прокуратуре.
Надзорное ведомство через суд уже добилось лишения автолюбителя права управления транспортными средствами в связи с состоянием его здоровья.
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