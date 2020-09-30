30 сентября именины отмечают девочки и женщины, которых зовут Любовь.
"Страна" рассказывает историю праздника и значение этого красивого имени. По традиции мы публикуем поздравления в картинах и анимации, которые можно отправить всем своим близким Любочкам.
Специально для вас общий материал: С Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии! Что можно и нельзя делать, поздравления и картинки
Именины Любови - значение имени и история праздника
Сегодня день ангела отмечают сразу обладательницы сразу четырех прекрасных имен - праздник учрежден в честь великомучениц.
Сестры Вера, Надежда и Любовь от всей души веровали в Бога. За это их мучили, пытали, у них требовали отказаться от Господа. Но сестры на это не пошли. И за это их лишили жизни - обезглавили на глазах у матери Софии.
На тот момент старшей - Вере - было лишь 12 лет. Любовь же была совсем маленькой... Мать похоронила своих любимых детей, а на третий день после погребения скончалась на их могилах. С тех пор все четверо празднуют именины в один день - 30 сентября.
Любовь - одно из лучших женских имен, поскольку означает самое нежное чувство для каждого человека.
Любы и Любочки обычно удивительно добрые девочки. В детстве они отлично ладят с родителями и ровесниками, а будучи взрослыми - со всеми окружающими. Любови нередко модницы, у них есть свой особенный стиль в одежде и прическах. Также обладательницы этого имени отличные хозяйки, готовят самые сложные и вкусные блюда.
У Любови есть редкое свойство - неудачи она проходит и забывает быстро. Любочки бывают скромными, а если они кому и открываются, то только по-настоящему близким людям.
На именины Любам можно подарить белые цветы, парфюмы, сладости, голубые или зеленые украшения.
Поздравления, картинки и стихи с именинами Любови
Всем читателям, у которых есть знакомые Любови, мы рекомендуем отправить оригинальные картинки, поздравления в стихах и гифках на русском и украинском языках.
Мы же желаем Любочкам обрести и никогда не отпускать свое счастье, добиваться вершин во всех начинаниях, следовать своей цели и, конечно, быть любимой.
Твое имя так прекрасно,
За себя все говорит,
Ты — Любовь, а значит, счастье
И добро тебе нести!
Лишних слов здесь не добавить,
Пожелаем мы тепла,
Света, радости, надежды,
Ведь Любовь так хороша.
Пусть свет в сердце не погаснет,
Радость будет пусть в глазах,
И надежда не угаснет,
А любовь горит всегда!
Самой красивой всегда оставайся,
Ты не грусти и заботы отбрось.
Люба, легко и светло улыбайся,
Счастье задумай, чтоб вскоре сбылось!
Пусть окружают хорошие люди,
Радость в душе непременно живет,
Жизнь преподносит удачу на блюде,
А впереди лишь прекрасное ждет!
Люба, от души тебе желаю,
Чтоб любимой ты была,
Чтоб судьба добро дарила,
С твоим праздником тебя!
Счастья, радости, веселья,
Мира дому твоему,
Чтобы было настроенье,
Поздравлять тебя спешу!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Любо, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Любо, вітає!
Любов! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!