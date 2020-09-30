30 сентября именины отмечают девочки и женщины, которых зовут Любовь.

"Страна" рассказывает историю праздника и значение этого красивого имени. По традиции мы публикуем поздравления в картинах и анимации, которые можно отправить всем своим близким Любочкам.

Специально для вас общий материал: С Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии! Что можно и нельзя делать, поздравления и картинки

Именины Любови - значение имени и история праздника

Сегодня день ангела отмечают сразу обладательницы сразу четырех прекрасных имен - праздник учрежден в честь великомучениц.

Сестры Вера, Надежда и Любовь от всей души веровали в Бога. За это их мучили, пытали, у них требовали отказаться от Господа. Но сестры на это не пошли. И за это их лишили жизни - обезглавили на глазах у матери Софии.

На тот момент старшей - Вере - было лишь 12 лет. Любовь же была совсем маленькой... Мать похоронила своих любимых детей, а на третий день после погребения скончалась на их могилах. С тех пор все четверо празднуют именины в один день - 30 сентября.

Любовь - одно из лучших женских имен, поскольку означает самое нежное чувство для каждого человека.

Любы и Любочки обычно удивительно добрые девочки. В детстве они отлично ладят с родителями и ровесниками, а будучи взрослыми - со всеми окружающими. Любови нередко модницы, у них есть свой особенный стиль в одежде и прическах. Также обладательницы этого имени отличные хозяйки, готовят самые сложные и вкусные блюда.

У Любови есть редкое свойство - неудачи она проходит и забывает быстро. Любочки бывают скромными, а если они кому и открываются, то только по-настоящему близким людям.

На именины Любам можно подарить белые цветы, парфюмы, сладости, голубые или зеленые украшения.

Поздравления, картинки и стихи с именинами Любови

Всем читателям, у которых есть знакомые Любови, мы рекомендуем отправить оригинальные картинки, поздравления в стихах и гифках на русском и украинском языках.

Мы же желаем Любочкам обрести и никогда не отпускать свое счастье, добиваться вершин во всех начинаниях, следовать своей цели и, конечно, быть любимой.

Твое имя так прекрасно,

За себя все говорит,

Ты — Любовь, а значит, счастье

И добро тебе нести!

Лишних слов здесь не добавить,

Пожелаем мы тепла,

Света, радости, надежды,

Ведь Любовь так хороша.

Пусть свет в сердце не погаснет,

Радость будет пусть в глазах,

И надежда не угаснет,

А любовь горит всегда!

Самой красивой всегда оставайся,

Ты не грусти и заботы отбрось.

Люба, легко и светло улыбайся,

Счастье задумай, чтоб вскоре сбылось!

Пусть окружают хорошие люди,

Радость в душе непременно живет,

Жизнь преподносит удачу на блюде,

А впереди лишь прекрасное ждет!

Люба, от души тебе желаю,

Чтоб любимой ты была,

Чтоб судьба добро дарила,

С твоим праздником тебя!

Счастья, радости, веселья,

Мира дому твоему,

Чтобы было настроенье,

Поздравлять тебя спешу!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Любо, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Любо, вітає!

Любов! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!