"Родину, историю, вождей не продают". Коммунист Зюганов о предложении художника из США купить тело Ленина
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, комментируя предложение американского художника Дэвид Датуна продать тело Владимира Ленина, заявил, что Родину, историю и вождей продают только предатели.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Я на провокационные вопросы не хочу отвечать, понимаете. Это святые вещи, Родину, историю, вождей не продают. Продают только предатели… Они своих-то вождей снесли, Колумбу голову открутили, с ума сошли совсем", – заявил он.
Напомним, ранее скандально известный американский художник с грузинскими корнями Девид Датуна заявил о готовности выкупить у России тело Владимира Ленина. По его словам, он готов потратить любые деньги.
Ранее в России объявили конкурс на лучшую концепцию нового Мавзолея, в котором не будет Ленина. Однако позже организаторы заявили об его отмене.