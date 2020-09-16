Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, комментируя предложение американского художника Дэвид Датуна продать тело Владимира Ленина, заявил, что Родину, историю и вождей продают только предатели.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я на провокационные вопросы не хочу отвечать, понимаете. Это святые вещи, Родину, историю, вождей не продают. Продают только предатели… Они своих-то вождей снесли, Колумбу голову открутили, с ума сошли совсем", – заявил он.

Напомним, ранее скандально известный американский художник с грузинскими корнями Девид Датуна заявил о готовности выкупить у России тело Владимира Ленина. По его словам, он готов потратить любые деньги.

Ранее в России объявили конкурс на лучшую концепцию нового Мавзолея, в котором не будет Ленина. Однако позже организаторы заявили об его отмене.