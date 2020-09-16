В Николаеве суд признал виновным мужчину, который три года назад пришел в стоматологию, а когда врач ввел ему обезболивающее, избил его, потому что укол был болезненным.

Об этом свидетельствует приговор Ленинского райсуда Николаева от 9 сентября 2020 года.

Так, в 2017 году мужчина пришел в стоматологическую клинику. У него было гнойное воспаление. Стоматолог попытался обезболить зуб, однако когда он стал вводить лекарство, пациент почувствовал острую боль и сильное онемение. После этого мужчина вышел на улицу. Когда он вернулся в кабинет, он стал ругать врача, а потом несколько раз ударил его кулаком по лицу.

По словам обвиняемого, он ударил стоматолога во время болевого шока. Также мужчина заявил, что у него была большая гематома на месте введения обезболивающего и он несколько дней ее лечил. Из его показаний следует, что он пытался извиниться перед врачом, но тот не шел на контакт.

Стоматолог получил перелом верхней и передней стенок гайморовой пазухи. В суде врач заявил, что нападающий пришел к нему в возбужденном состоянии. Кроме того, он предупреждал пациента, что укол будет болезненным. А после полученных ударов он потерял сознание.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 3 года. Однако осужденного освободили от отбывания наказания с испытанием на два года. Кроме этого, мужчина должен заплатить врачу почти 46 000 гривен материального и морального вреда.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении хулигану, который избил священника в Киеве.

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