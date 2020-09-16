Противолодочный самолет Ту-142 авиации Военно-морского флота России выполнил плановый полет в международном воздушном пространстве над Черным морем. Самолет сопровождали российские истребители Су-30СМ.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Полет прошел 16 сентября, а его продолжительность составила около пяти часов.

В военном ведомстве заверили, что он выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Телеграм-канал "РИА Новости" опубликовал видеозапись, на которой виден Ту и истребитель сопровождения. Она снята из кабины пилота "сушки".

Ту-142 (по кодификации НАТО Bear-F) - это еще советская разработка 1960-х годов. Изначально он предназначался для обнаружения и уничтожения ракетных подводных крейсеров противника в районах патрулирования. Но фактически применяется для дальней океанской разведки, дежурства в системе поисково-спасательной службы и только в последнюю очередь для поиска и слежения за подлодками.

В начале сентября "Страна" писала, что над Украиной совершили полет американские боабардировщики В-52.

Позавчера "летающие крепости" США, способные нести ядерное вооружение, вновь появились над Украиной.