Пресс-служба Конституционного суда Украины подтвердила информацию "Страны" о признании неконституционными некоторых положений закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины. В суде разъяснили, какие именно части закона признаны не соответствующими основному закону.

Пост об этом опубликован на официальной Фейсбук-странице суда.

"Принято решение по делу о конституционности отдельных положений закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Большая палата Конституционного суда Украины 16 сентября рассмотрела дело по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 № 1698-VII с изменениями". - сказано в записи.

По результатам рассмотрения Конституционным судом принято решение, которым следующие положения закона признаны не соответствующими основному закону:

о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ;

о наделении президента Украины полномочиями назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ;

о наделении президента Украины полномочиями определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;

о наделении президента Украины полномочиями определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядок ее формирования.

Кроме того, Конституционный суд закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции абзаца первого части первой статьи 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

В то же время Конституционный суд указал, что Верховная Рада безотлагательно должна привести положения законодательства Украины в соответствие с решением.

Положения закона, признанные неконституционными, утратят силу через три месяца со дня принятия Конституционным судом решения.

Текст решения будет обнародован на официальном сайте Конституционного суда.

Как сообщала "Страна", 28 августа Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности указа президента Петра Порошенко пятилетней давности о назначении директором НАБУ Артема Сытника.

Несмотря на это Сытник продолжил возглавлять НАБУ.