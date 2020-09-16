МИД Беларуси призвал Украину начать диалог с паломниками-хасидами, которые скопились на границе, чтобы попасть в Умань, и проявить уважение к правам верующих.

"Есть вопрос, и его нужно и можно решить. Тем более известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая вип-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана. А на каком основании дискриминируют именно эту группу?" - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Позицию украинских властей в их отношении МИД назвал демагогией и попыткой переложить на других ответственность за нежелание искать выход из ситуации.

"Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма", - заявил он.

Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, передает "Интерфакс-Запад".

"Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле", - отметили в МИД.

Напомним, ранее Украина направила Беларуси ноту по поводу рвущихся в страну хасидов.

Как сообщалось, Кабмин из-за наплыва хасидов закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью.