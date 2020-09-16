В четверг, 17 сентября, в Украине начнется постепенное ухудшение погоды. Температура воздуха еще останется высокой, +20...+29 градусов в зависимости от региона. Однако западные и северные области накроют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргдрометцентра.

Так, по данным синоптиков, прохладнее всего 17 сентября будет в западной части страны. Там днем воздух прогреется до 20...+27 градусов. Ожидаются грозовые дожди. Ночью похолодает до +12...+15 градусов.

Осадки также вероятны в северных регионах, в том числе - в столице. Столбики термометров днем поднимутся до +25...+29 градусов, ночью опустятся до +11...+15 градусов.

В остальных областях - переменная облачность. Днем на востоке и юге Украины ожидается +25...+29 градусов, ночью - +11...+19.

А уже в пятницу, 18 сентября, в Украине значительно похолодает. В западных регионах ночью ожидается +3...+7 градусов, днем - +10...+19. В центральных и северных областях ночью температура воздуха опустится до +5...+11 градусов, днем поднимется до +11...+17.

На востоке страны ожидается +5...+13 ночью и +12...+19 днем. На юге будет теплее - до +17 ночью и до +21 днем. Дождей не ожидается.

Напомним, арктический воздух несет в Украину похолодание и заморозки.

Также мы писали о том, что первые заморозки принесут в Украину похолодание до 0 градусов ночью.