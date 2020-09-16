В Харькове из СИЗО выпустили одного из 16 задержанных, подозреваемых в нападении на автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" 27 августа. Дело против него закрыли.

Об этом в Facebook сообщил руководитель харьковской ячейки "Нацкорпуса" Константин Немичев.

Речь об Александре Бугайове, который, по данным Немичева, в момент нападения на автобус находился в 50 километрах от места событий.

О том, что количество подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус под Люботином сократилось до 15, сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"На данный момент по одному человеку закрыто производство... Следственным путем была установлена его непричастность к совершению преступления", - сказал Чубенко.

Напомним, вечером 27 августа на трассе под Харьковом группа националистов расстреляла автобус с людьми из организации "Патриоты - За жизнь", возглавляемой нардепом Ильей Кивой.

По горячим следам банду нападавших задержала полиция. "Страна" рассказывала, что известно об участниках расстрела на трассе. Подавляющее большинство из них связано с "Национальным корпусом".