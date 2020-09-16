Конституционный суд Украины признал неконституционными часть статей закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в суде.

В частности, неконституционными определены положения статей, касающихся назначения главы НАБУ.

Вскоре после нашей публикации в КСУ подтвердили информацию.

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным судом Украины принято решение, которым отдельные положения Закона признаны не соответствующими Основному Закону Украины о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и освобождать от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядок его формирования", - сообщила пресс-служба КС.

Конституционный суд также закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины абзаца первого ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения. Верховная Рада должна неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с решением КС.

Текст решения будет обнародован на официальном сайте КС в разделе "Акты КС".

Как писала "Страна", 28 августа Конституционный суд постановил, что указ президента Петра Порошенко пятилетней давности о назначении директором НАБУ Артема Сытника не соответствует Конституции.

Мы подробно разбирали предысторию этого решения и что оно означает.

По закону, сразу после решения Сытник был обязан прекратить исполнять свои полномочия. Однако в НАБУ несколько раз заявили, что руководитель антикоррупционного ведомства останется работать, пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство.