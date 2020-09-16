В четверг, 17 сентября, в Украину придет атмосферный фронт - в стране ожидаются дожди. Однако температура воздуха по-прежнему будет высокой, +25...+30 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, дождь, местами с грозой, ожидается 17 сентября в северных областях, западной части страны, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях. А на юге, востоке Украины, в Днепре и Кропивницком с районами - без существенных осадков. На западе и севере до штормовых значений усилится северо-западный ветер.

Диденко сообщила, что температура воздуха в Украине завтра еще будет высокой, днем ​​до +25...+30 градусов. Однако в западных областях уже начнется похолодание, до +20...+23 градусов. Это похолодание распространится и усилится 18-19 сентября.

В течение пятницы-субботы, по информации синоптика, в большинстве областей ожидается снижение температуры воздуха до +12...+17 градусов. Воскресенье удержит прохладный воздух. На юге и юго-востоке 18 сентября еще ожидается +20...+24 градуса.

"Заморозки наиболее вероятны 18 сентября в западных областях, а в ночь на 19 сентября в большинстве областей Украины, кроме южной части. В пятницу сильный ветер охватит значительную часть Украины", - написала Диденко.

В Киеве, по ее данным, завтра ожидается дождь, местами с грозой. Однако будет очень тепло, до +29 градусов. Усилится северо-западный ветер до 15 м/с. А уже в пятницу в регионе распространится холодный воздух вместе с сильным ветром. И в столице температура воздуха 18-19 сентября упадет до +14...+16 градусов. Заморозки в окрестностях города возможны в ночь на субботу, 19 сентября. В Киеве суббота и воскресенье будут прохладными, но без осадков.

Напомним, арктический воздух несет в Украину похолодание и заморозки.

Также мы писали, что, по данным синоптиков, ночью к концу недели местами температура опустится до 0 градусов.