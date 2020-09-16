Украинский МИД направил Минску ноту с требованием не совершать оформления иностранцев-хасидов на выезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 сентября.

"15 сентября 2020 года МИД Украины обратилось в МИД Республики Беларусь официальной нотой с ходатайством не совершать оформление иностранцев - паломников на выезд в Украину, поскольку лица, не подпадающие под категорию исключений из запрета въезда, не могут быть пропущены на территорию Украины. Украинская сторона неоднократно доводила до сведения белорусской стороны информацию об установленных правительством Украины ограничениях въезда иностранцев на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают дипломаты, согласно действующим в Беларуси карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в республику, должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

В свою очередь транзитный проезд по территории Беларуси допускается в течение 48 часов с целью следования к государству постоянного/временного проживания.

"Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно/временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита. Учитывая приведенное выше, украинская сторона обращается к белорусской стороне с настойчивым ходатайствам обеспечить безусловное соблюдение иностранцами - паломниками карантинных ограничений и действующего законодательства Украины и Республики Беларусь", - отметили в МИД.

Напомним, ранее Кабмин из-за наплыва хасидов закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью. Там находятся около 2,5 тыс. человек.

Как сообщалось, в МИД Украины туманно ответили на просьбу Израиля пустить в Умань томящихся на границе хасидов.