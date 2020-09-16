В среду, 16 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 28,05 грн/$1 с 28,105 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

По их информации, котировки гривни к концу торгов составили 28,04-28,06 грн/$1.

По данным Нацбанка справочный курс гривни на межбанке в среду снизился до 28,13 грн/$1 с 28,02 грн/$1 во вторник.

Кроме того, НБУ ослабил курс нацвалюты на 17 сентября - до 28,1195 грн/$1 с 28,0556 грн/$1 накануне.

Напомним, гривня после укрепления в первой половине августа (к 17 августа – до 27,245 грн/$1) продемонстрировал неоднозначную тенденцию во второй. Вместе с тем после незначительного роста по итогам торгов 28 августа до 27,487 грн/$1 он начал ослабляться и к 1 сентября достиг 27,567 грн/$1, к 10 сентября – 27,86 грн/$1, к 11 сентября – 27,945 грн/$1, а к 15 августа – 28,105 грн/$1.

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