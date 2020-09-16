В "ДНР" заявили, что Украина во время видеоконференции Трехсторонней Контактной группы отказалась от координационного механизма в рамках дополнительных мер контроля перемирия.

Об этом пишет Telegram-канал "Министерства иностранных дел "ДНР".

"Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной", - говорится в заявлении "ведомства ДНР".

По их словам, "ДНР" последовательно выступала за то, чтобы взаимодействие в рамках координационного механизма осуществлялось всеми доступными способами, включая совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции.

"Сегодня Украина дезавуировала эту договоренность, разрушив тем самым весь набор дополнительных мер, превратив сами согласованные меры в чисто декларативный документ, без какого бы то ни было механизма контроля исполнения.

Мы внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня. Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново", - резюмировали в заявлении.

Напомним, с 27 июля вступили в силу договоренности о полном прекращении огня на Донбассе, которые были заключены ТКГ по урегулированию конфликта в регионе.

Также мы писали, что "глава ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. Он писал, что призвал Украину зарыть траншеи, которые были вырыты после перемирия на Донбассе 22 июля, но так и не получил ответа. Поэтому он собирался открыть огонь по "незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы" (недалеко от Горловки).

После чего руководство "ДНР" три раза переносило исполнение приказа Пушилина. После этого Пушилин сам отменил свой приказ.