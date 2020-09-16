Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поспорил со спецпредставителем России в ТКГ Борисом Грызловым, который назвал ОРДЛО "отдельной территорией".

Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, сообщается, что во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности Борис Грызлов допустил слова об ОРДЛО как "их отдельной территории". После этого Кравчук обратился к нему с требованием извиниться.

Кравчук заявил, что такие слова противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран "Нормандского формата", в том числе РФ, а "ОРДЛО - это территория Украины и такой всегда останется".

В свою очередь Грызлов признал, что "ОРДЛО – это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины".

Напомним, завтра "слуги народа" обсудят изменения в постановление о местных выборах на Донбассе.

Также мы писали о том, что после срыва совместной инспекции позиций ВСУ под Горловкой Украина инициировала срочное заседание ТКГ.