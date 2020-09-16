Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова в Фейсбук выставила на продажу свою картину на актуальную тему - котлетной вечеринки олигарха Игоря Коломойского. Произведение купили за 4 500 долларов.

Стартовая цена полотна "Котлетная вечеринка", написанного маслом на холсте, была 999 долларов. Пользователи соцсети сразу активно включились в торги. Цена быстро перевалила за тысячу, потом достигла отметки в три тысячи долларов.

Торги окончились в 18:00. За полчаса до этого бизнесмен из Одессы Мирослав Климченко предложил цену 4 500 у.е., и ее больше никто не смог перебить.

Ранее "Страна" рассказывала со слов Геннадия Корбана, что такое котлетные вечеринки Коломойского и как они проходят.

Мы также писали, что Светлана не в первый раз устраивает аукцион своих полотен. Например, прошлым летом она продала картину с человеком, похожим на Андрея Богдана, и девушками за $4 тысячи.