Сегодня, 27 сентября 2020 года, отмечается Воздвижение Креста Господня. Сокращенно в народе праздник называется Воздвижение, в церкви - Крестовоздвижение.
"Страна" рассказывает историю важного православного дня, народных приметах, традициях и запретах. Для своих читателей мы приводим самые сильные молитвы, заговоры на любовь и суженого.
Дополнительно мы публикуем поздравления в стихах на русском и украинском, красочные анимированные картинки.
История праздника Воздвижение 27 сентября
Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных праздников у православных христиан.
Как известно, Господа распяли на кресте. Апостолы сохранили его. Спустя годы после случившегося крест начали искать. И нашли - в 326 году. Чудесную разделили. Одна была отправлена в Константинополь и ее судьба до сих пор точно неизвестна. А вторую часть оставили на горе Голгофе. То есть суть сегодняшнего праздника - обретение креста.
Название праздника же связано с церковными обычаями. В храмах на самом видном месте, в домах у верующих над головой поднимается (воздвигается) крест. И под ним совершаются богослужения и молятся, просят и благодарят, скорбят и радуются.
Народные приметы и что нельзя делать на Воздвижение 27 сентября
На Воздвижение Креста Господня 27 сентября есть два самых главных обычая-запрета.
Во-первых, верующие стараются держать строгий пост. Не допускается употребление никаких блюд животного происхождения, в том числе рыбу, мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Наши предки говорили, что пост сегодня избавляет от грехов. А его отсутствие - добавляет грехов человеку.
При этом напомнинаем: больным людям, старикам, беременным женщинам и маленьким детям можно не соблюдать строгий пост. Для них принятие животной пищи не будет считаться грехом.
Во-вторых, в этот день запрещается ходить в лес, поля и посадки. Считается, что к 27 сентября змеи уже готовятся впадать в спячку, а потому при лесных прогулках можно встреть их большими группами. Это плохо как с точки зрения физической безопасности, так и по народным обычаям - тому, кто нарвется на кубло змей, не избежать проблем в будущем.
Разумеется, в силе и другие запреты. Среди них: нельзя ссориться, ругать близких, думать о людях плохо. Также следует воздержаться от домашней работы: в саду и огороде, не шить и не вязать.
27 сентября рекомендовано посетить службу в храме или помолиться самостоятельно. Сегодняшние молитвы считаются особенно сильными, их мы приводим ниже.
На Воздвижение есть разные погодные народные приметы. Главные из них:
- если сегодняшний день будет ясный, то зима в этом году будет поздней,
- если птицы будут улетать в теплые края - ждать морозной и суровой зимы,
- если с утра будет резкое похолодание, то весна будет раняя.
Наши предки в этот день заготавливали на зиму капусту. После чего девушки устраивали своего рода вечерники. Перед ними было принято умываться водой и делать заговор на привлечение привлечение парня:
"Как вода чистая, так и любовь (имя мужчины) будет ко мне сильная и навек. Крепко мое слово. Да пусть будет так"
Поздравления с Воздвижением 2020 - гиф, картинки, открытки и стихи
По случаю Воздвижения Креста Господня мы публикуем поздравления в стихах на русском и украинском языках, красивые картинки, открытки и анимацию.
В светлый, тихий праздник
Воздвижения Креста Господня,
Всем хотим напомнить мы сейчас:
Победил Бог смело преисподнюю,
На кресте Иисус нас спас.
Пусть же жизнь течет спокойно,
Под покровом честного креста,
Чтобы радость и любовь лились рекою,
В добрые и чистые сердца.
Обретая прежнюю святыню,
Радовался праведный народ.
Этот день мы помним и поныне;
Животворный Крест нас созовет,
Чтоб напомнить древние преданья,
Укрепить нас верою святой,
Утолить печали и страданья
И наполнить сердце теплотой!
Сегодня праздник наш священный,
И слышен колокольный звон,
Ведь в этот день такой чудесный
Был крест священный обретен!
И с этим днем прекрасным, светлым
Мы поздравляем христиан,
Любви, здоровья вам желаем,
Благополучия всем вам!
С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет божья благодать
Всегда — и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
Поздравляю с воздвижением Креста,
Желаю много счастья и здоровья,
Душа пусть, как роса, будет чиста,
Пусть сердце наполняется любовью!
Пускай Господь пошлет благословение,
Тебя от всех печалей пусть хранит!
Пускай тебе сопутствует везение,
А в жизни только мир всегда царит!
Хотіли віру знищити, потоптати,
І хрест Ісуса від людей забрати.
Але віру з душі не вирвати просто так,
Я вітаю всіх, хто вірує в Христа,
Бажаю, щоб життя було сповнене добра.
Натільний хрест хай вам допомагає
Усі проблеми й біди швидко вирішує!
Господь нас усіх зцілює,
На довге життя благословляє.
Дарує різні нам він чудеса,
Молитви наші всі летять у небеса.
З Воздвиження Хреста вас вітаю,
Молитися всіх я закликаю!
Справедливі будьте до своєї віри,
І здоровими ви будете на цьому світі!