Сегодня, 27 сентября 2020 года, отмечается Воздвижение Креста Господня. Сокращенно в народе праздник называется Воздвижение, в церкви - Крестовоздвижение.

"Страна" рассказывает историю важного православного дня, народных приметах, традициях и запретах. Для своих читателей мы приводим самые сильные молитвы, заговоры на любовь и суженого.

Дополнительно мы публикуем поздравления в стихах на русском и украинском, красочные анимированные картинки.

История праздника Воздвижение 27 сентября

Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных праздников у православных христиан.

Как известно, Господа распяли на кресте. Апостолы сохранили его. Спустя годы после случившегося крест начали искать. И нашли - в 326 году. Чудесную разделили. Одна была отправлена в Константинополь и ее судьба до сих пор точно неизвестна. А вторую часть оставили на горе Голгофе. То есть суть сегодняшнего праздника - обретение креста.

Название праздника же связано с церковными обычаями. В храмах на самом видном месте, в домах у верующих над головой поднимается (воздвигается) крест. И под ним совершаются богослужения и молятся, просят и благодарят, скорбят и радуются.

Народные приметы и что нельзя делать на Воздвижение 27 сентября

На Воздвижение Креста Господня 27 сентября есть два самых главных обычая-запрета.

Во-первых, верующие стараются держать строгий пост. Не допускается употребление никаких блюд животного происхождения, в том числе рыбу, мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Наши предки говорили, что пост сегодня избавляет от грехов. А его отсутствие - добавляет грехов человеку.

При этом напомнинаем: больным людям, старикам, беременным женщинам и маленьким детям можно не соблюдать строгий пост. Для них принятие животной пищи не будет считаться грехом.

Во-вторых, в этот день запрещается ходить в лес, поля и посадки. Считается, что к 27 сентября змеи уже готовятся впадать в спячку, а потому при лесных прогулках можно встреть их большими группами. Это плохо как с точки зрения физической безопасности, так и по народным обычаям - тому, кто нарвется на кубло змей, не избежать проблем в будущем.

Разумеется, в силе и другие запреты. Среди них: нельзя ссориться, ругать близких, думать о людях плохо. Также следует воздержаться от домашней работы: в саду и огороде, не шить и не вязать.

27 сентября рекомендовано посетить службу в храме или помолиться самостоятельно. Сегодняшние молитвы считаются особенно сильными, их мы приводим ниже.

На Воздвижение есть разные погодные народные приметы. Главные из них:

если сегодняшний день будет ясный, то зима в этом году будет поздней,

если птицы будут улетать в теплые края - ждать морозной и суровой зимы,

если с утра будет резкое похолодание, то весна будет раняя.

Наши предки в этот день заготавливали на зиму капусту. После чего девушки устраивали своего рода вечерники. Перед ними было принято умываться водой и делать заговор на привлечение привлечение парня:

"Как вода чистая, так и любовь (имя мужчины) будет ко мне сильная и навек. Крепко мое слово. Да пусть будет так"

Поздравления с Воздвижением 2020 - гиф, картинки, открытки и стихи

По случаю Воздвижения Креста Господня мы публикуем поздравления в стихах на русском и украинском языках, красивые картинки, открытки и анимацию.

В светлый, тихий праздник

Воздвижения Креста Господня,

Всем хотим напомнить мы сейчас:

Победил Бог смело преисподнюю,

На кресте Иисус нас спас.

Пусть же жизнь течет спокойно,

Под покровом честного креста,

Чтобы радость и любовь лились рекою,

В добрые и чистые сердца.

Обретая прежнюю святыню,

Радовался праведный народ.

Этот день мы помним и поныне;

Животворный Крест нас созовет,

Чтоб напомнить древние преданья,

Укрепить нас верою святой,

Утолить печали и страданья

И наполнить сердце теплотой!

Сегодня праздник наш священный,

И слышен колокольный звон,

Ведь в этот день такой чудесный

Был крест священный обретен!

И с этим днем прекрасным, светлым

Мы поздравляем христиан,

Любви, здоровья вам желаем,

Благополучия всем вам!

С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет божья благодать

Всегда — и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

Поздравляю с воздвижением Креста,

Желаю много счастья и здоровья,

Душа пусть, как роса, будет чиста,

Пусть сердце наполняется любовью!

Пускай Господь пошлет благословение,

Тебя от всех печалей пусть хранит!

Пускай тебе сопутствует везение,

А в жизни только мир всегда царит!

Хотіли віру знищити, потоптати,

І хрест Ісуса від людей забрати.

Але віру з душі не вирвати просто так,

Я вітаю всіх, хто вірує в Христа,

Бажаю, щоб життя було сповнене добра.

Натільний хрест хай вам допомагає

Усі проблеми й біди швидко вирішує!

Господь нас усіх зцілює,

На довге життя благословляє.

Дарує різні нам він чудеса,

Молитви наші всі летять у небеса.

З Воздвиження Хреста вас вітаю,

Молитися всіх я закликаю!

Справедливі будьте до своєї віри,

І здоровими ви будете на цьому світі!