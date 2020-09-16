Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что канцлер Австрии Себастьян Курц согласовал предложение назвать одно из площадей в Вене в честь Украины.

Об этом глава страны сообщил в Твиттере.

"Поддерживаю инициативу украинской общины Австрии назвать одну из площадей в Вене в честь Украины. Поговорил об этом с Себастьяном Курцем и рад, что канцлер Австрии охотно согласовал это предложение", - написал Зеленский.

По данным австрийских СМИ, речь о площади перед храмом УГКЦ святой Варвары, который уже 245 лет принадлежит украинским греко-католикам и является одним из центров украинской жизни в Вене. До сих пор площадь не имела никакого названия.

Отмечается, что в прошлом году община церкви при поддержке посла Украины в Австрии и некоторых местных политиков уже обращалась к главе первого района Вены с просьбой назвать площадь перед храмом Ukraineplatz - площадью Украины.

Напомним, вчера и сегодня Зеленский находится в Австрии, куда совершил первый официальный визит за границу с начала карантина. Там он провел встречи с руководителями страны.

"Страна" подробно разбиралась, зачем Зеленский летал в Австрию и о чем он там договорился.