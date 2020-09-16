Дом на столичных Позняках, где в июне произошел мощный взрыв газа, снесут за 14,29 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Рrozorro.

Так, тендер, объявленный коммунальным предприятием Киевсовета, называется "Подготовка строительной площадки во осуществление мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 на улице Крушельницкой в ​​Дарницком районе города Киева.

В понедельник, 14 сентября КП "Житлоинвестбуд-УКБ" уже заключило договор с выигравшей аукцион фирмой "Строительная компания "ЗЖБК №1". Демонтаже дома на Позняках обойдется в 14,29 млн грн.

За эти деньги сначала изготовят каркас и усилят им здание, затем демонтируют лифты, внутренние сантехнические сети, отопление, электроосвещение, электрооборудование, газоснабжение и собственно здание, а также выполнят земляные работы, вывезут и утилизируют мусор.

Напомним, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня. В результате взрыва без жилья остались 125 киевлян, которые жили в квартирах одной из секций дома. Жертвами взрыва стали пять человек.

Стоит отметить, что первые семьи, которые лишились жилья после взрыва, уже увидели свое новое жилье. Они переедут в жилой комплекс расположенный вблизи парка "Феофания".