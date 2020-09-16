Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о сроках проведения нового саммита "Нормандской четверки", о которых вчера говорил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, он может состояться после реализации парижских договоренностей, над реализацией которых еще надо поработать.

Об этом со ссылкой на Пескова сообщает агенство "Интерфакс", в среду, 16 сентября.

"Пока преждевременно говорить (о сроках саммита - Ред.). У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс", - сказал он.

По его словам, для проведения новой встречи нужно выполнить старые договоренности.

"Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа, должны быть реализованы договорённости, достигнутые в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договорённости", - добавил Песков.

Он также затруднился сказать, может ли встреча "Нормандской четверки" состояться до конца текущего года.

"Трудно сказать. Есть подвижки, но, если почитать парижский документ, увидим, что пока рано отчитываться перед главами государств", - пояснил пресс-секретарь президента России.

Напомним, 11 сентября в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Исходя из опубликованных "Страной" документов, стороны не пришли к согласию о проведении встречи лидеров "нормандской четверки".

После чего, 15 сентября, Зеленский сообщал, что, вероятно, в течение 10 дней должна состояться еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров "Нормандской четверки".

Однако в тот же день МИД России опровергло слова президента Украины и заявили, что предпосылок для этой встречи пока нет.