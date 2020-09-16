Члену президиума координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой предъявили официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности.

Об этом сообщает агентство "БелТА" со ссылкой на следственный комитет страны.

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оппозиционерка остается под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборы президента, которые прошли 9 августа. Победителем тогда объявили действующего главу страны Александра Лукашенко, который находится на этом посту уже 26 лет. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

18 августа был создан Координационный совет по передаче власти в стране путем проведения новых выборов. Однако в официальном Минске объявили этот орган неконституционным. Сейчас практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

7 сентября была задержана Колесникова. 9 сентября Следственный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.