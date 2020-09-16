Мэр Киева Владимир Кличко отреагировал на информацию о том, что партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поддержит его на предстоящих местных выборах.

Соответствующее заявление столичный мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

Кличко заверил, что является мэром "всех киевлян".

"Друзья! Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами...", - написал он.

Кроме того он также напомнил, что на выборы его партия "Удар" идёт самостоятельно.

Напомним, по результатам последних соцопросов, в Киевсовет проходят 8 партий. Лидируют "Удар", "Евросолидарность" и "Слуга народа".

Также мы писали, что Кличко представил свою команду, с которой он намерен идти на местные выборы осенью.