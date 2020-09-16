Парламентский комитет организации государственной власти и местного самоуправления порекомендовал Раде принять закон о референдуме во втором чтении.

Об этом сообщил замглавы комитета, нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

Большинство членов комитета поддержали соответствующий законопроект №3612.

"Только что комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления большинством голосов одобрил законопроект "О народовластии" (Всеукраинском референдуме) и отправил документ в зал Верховной рады для принятия окончательного решения", - отметил парламентарий.

Напомним, 9 июня законопроект о народовластии был внесен президентом Зеленским в Раду. 18 июня он был поддержан парламентом в первом чтении.

Ранее первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок. Он анонсировал, что профильный комитет должен рассмотреть документ на этой неделе.

"Страна" подробно писала о том, для чего в Раде хотят принять закон о референдуме.