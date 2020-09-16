Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 сентября, ввел норму, согласно которой в водительских правах будет ставиться отметка о том, согласен ли их владелец на посмертное донорство.

Так, в обновленном правительством порядке выдачи водительских удостоверений в Украине указано, что теперь документ будет содержать отметку о предоставлении согласия или не согласия на посмертное донорство и данных о группе крови водителя, а также его резусе-факторе.

Кроме того, теперь для транспортных средств в Украине вводится установление уровней соответствия экологическим нормам.

Напомним, водителей грузовиков в Украине могут заставить пересдавать на права каждые пять лет.

Также мы писали о том, что этим летом в Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских удостоверений.