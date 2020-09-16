Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания одобрил строительство в Киеве "Дома музыки" до конца 2 023 года.

"Кабинет министров принял распоряжение "Некоторые вопросы реализации указа президента Украины №329/2020 от 18 августа 2020 года "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма". Согласно документу, Министерство культуры и информационной политики должно до конца 2023 года реализовать проект строительства в Киеве "Дома музыки" и переместить в него государственное предприятие (ГП) "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" (бывшего костела святого Николая - Ред.)", - сообщает пресс-служба Минкультуры.

Также Минкультуры поручили обеспечить передачу в постоянное безвозмездное пользование религиозной организации "Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диоцезии Римско-Католической Церкви в Киеве" само здание костела Святого Николая, что находится на улице Большой Васильковской, 75.

Так, до момента переезда в новый "Дом Музыки", ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" будет пользоваться костелом совместно с религиозной общиной.

Процесс работы ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" в этот период не изменится. Как сообщается, репетиции и концерты будут происходить по расписанию.

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