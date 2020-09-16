Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с СНБО и СБУ принимают меры для блокировки соцсети "Вконтакте", которая на днях снова оказалась доступной для украинских пользователей. В частности, министерство готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения (Apple, Google и др.) с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей. Об этом сообщается на странице Минкульта в соцсети.

"Учитывая риски для национальной безопасности Украины и для защиты информационного пространства, МКИП сразу приняли в работу эту информацию и совместно с СНБО, СБУ и другими правоохранительными органами безотлагательно принимают соответствующие меры для блокирования работы этой социальной сети на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Минкульт предупреждает об очередном пике активности российских спецслужб.

"Традиционные пики активности российских спецслужб приходятся на важные события в общественно-политической жизни Украины. Сейчас - это местные выборы, которые вполне вероятно могут стать объектом информационного воздействия с помощью таких ресурсов, как "ВКонтакте", - считают в Министерстве культуры и информполитики.

По данным ведомства, санкции против "ВКонтакте" и других российских IT-платформ позволили минимум, вдвое снизить долю украинских пользователей, а некоторые ресурсы практически полностью исчезли из украинского инфопростора.

Ранее "Страна" писала о том, что министр Ткаченко поручил разобраться с сетью "Вконтакте".

Также мы разбирались, правда ли, что в Украине снова заработал "Вконтакте" и надолго ли это.