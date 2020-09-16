В Украине хотят запретить импорт картофеля из России, чтобы поддержать его отечественную переработку.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Так, по его словам, инициатива обсуждалась на заседании рабочей группы по развитию картофелеводства.

"Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства - обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены", - заявил Высоцкий.

Кроме того, замминистра провел ежемесячный звонок с профильными ассоциациями и компетентными органами в сфере семеноводства. В этой сфере планируется продолжение диджитализации услуг и развитие сервис-ориентированного подхода.

Также Высоцкий принял участие в звонке с представителями правительства и международными партнерами по статусу реализации земельной реформы.

"Принятие законодательных инициатив "земельного пакета" и соответствующих постановлений Кабмина для их выполнения, внедрение прозрачного земельного мониторинга и национальная информационная компания - приоритеты на следующие несколько месяцев", - сообщил Тарас Высоцкий.

Напомним, Украина увеличила импорт шоколада на 61%.

Также мы писали о том, что в 2020 году Украина импортировала картофеля на 503% больше чем в прошлом году.