В четверг, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский должен приехать с рабочей поездкой во Львовскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации (ОГА).

"В четверг, 17 сентября, состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского во Львовскую область", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook проинформировала, что в рамках рабочего визита во Львовскую область Зеленский примет участие в торжественной церемонии открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Rapid Trident-2020".

Кроме того, по данным источников "Интерфакс-Украина", глава страны примет участие в партийной конференции львовской областной организации партии "Слуга народа" и посетит предприятия и учреждения системы образования.

В то же время собеседник агентства подчеркнул, что на момент разговора финальный вариант программы не был утвержден, и в нее могут внести изменения.

Напомним, 12 сентября Зеленский в Одессе поехал инспектировать порт. Его сопровождал кортеж из 9 авто.

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