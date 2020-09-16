Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина предоставить республике новые виды оружия.

Об этом рассказал глава Беларуси во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, пишет "Интерфакс".

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства" - сказал Лукашенко.

Отметим, что Шойгу сегодня прибыл в Минск с рабочим визитом на фоне проходящих в Белоруси совместных учений "Славянское братство-2020". В них участвуют до 1,5 тыс. военных и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Ранее мы писали, что минобороны Беларуси привело в высшую боеготовность резервы танков и артиллерию в связи с учениями.

Также показывали фото фото Лукашенко с автоматом у резиденции в Минске.