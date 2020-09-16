Белорусская АЭС, которую строят неподалеку от границы с Литвой и всего в нескольких километрах от Вильнюса, начнет работать четрез полтора месяца. Ее запуск решили приурочить к 7 ноября, который в Беларуси отмечают, как день Октябрьской революции 1917 года. Об этом сегодня заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны, сообщает БелТА.

"Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", - сказал Лукашенко.

Уточняется, что Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.

Напомним, в начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошла загрузка ядерного топлива. За физическим пуском последует этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза была запланирована на осень.

Также мы сообщали, что Украина отказалась импортировать электроэнергию из Беларуси.