Правительство поддержало использование в Украине электронных образцов индивидуального номера налогоплательщика и справки внутренне перемещенного лица.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Я уже писал о том, что в октябре мы официально презентуем ИНН в "Дии". Наконец-то эта бумажка будет не нужна. Только что на заседании Кабинета министров мы легализировали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне.

И ещё одна отличная новость! На Кабмине легализировали электронную справку ВПО (внутренне перемещённые лица). К сожалению, это несколько миллионов людей. Сделаем все, чтобы упростить бюрократию для получения услуг. Теперь электронная справка ВПО будет в Дии (тоже на презентации в октябре). Уже на днях запустим бета-тест документа", - написал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре Минцифры планирует запустить новые услуги на портале и в приложении "Дія". В частности, планируется перевести в онлайн услугу еМалятко и сделать цифровой справку переселенца.

Также мы писали, что в программе "Дія" появится технология распознавания лиц .