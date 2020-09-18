В первое воскресенье октября - 4 числа - в Украине отмечается День учителя. В школах он обычно празднуется накануне в пятницу, в 2020 году - 2 октября.

Этот праздник не только украинский. Всемирный день учителя по решению ЮНЕСКО отмечается ежегодно 5 октября. Поскольку абсолютно везде профессия учителя считается одной из самых важных профессий наравне с врачами.

У каждого из нас в жизни есть любимый учитель. Мы с теплотой вспоминаем их занятия, доброту и отзывчивость. Не забываем и то, как нас иногда ругали в школе, что в дальнейшем помогло нам в жизни. Ведь педагог учит не только разным наукам, но помогает вырасти достойным человеком.

В школах вовсю идет подготовка к празднику. Дети придумывают разные стенгазеты, учат стихи, рисуют открытки, сочиняют музыкальные и театральные постановки. В этом нужно постараться помочь своим детям, а также не зыбать о своих учителях. Весточку от выпускников педагоги особенно ценят.

Ниже мы публикуем трогательные стихи, прикольные картинки и поздравления, которые можно использовать как для поздравления учителей 2 и 4 октября 2020 года. Они на русском и украинском языках.

Поздравления с Днем учителя 2020 в Украине

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

З Днем учителя вітаю,

Щиро Вам всього бажаю:

Щастя, радості й достатку,

Щоб усе було в порядку.

Учні Вас щоб шанували,

Успіхів щоб досягали!

Учителю наш! На життєвій дорозі

Хай щастя завжди супроводжує Вас,

Хай радість чекає уже на порозі,

Хай всі починання у добрий лиш час.

В день вчителя ми вам вклоняємось низько,

І щире спасибі ми кажемо вам,

Душею ви з нами, ви поряд, ви близько,

Знання ви і серце даруєте нам!

Уважаемые учителя!

Вы дарите детям частичку души,

Помочь вы всегда им готовы,

Для вас — теплота этих радостных строк

И искренность каждого слова:

Пускай помогает удача во всём,

Пусть жизнь будет солнцем согрета.

Добра, вдохновения вам день за днем,

Гармонии, творчества, света!

В людские судьбы вложив душу,

Нам дали сильное начало —

Всё, что для жизни было нужно,

Чтоб сердце гордостью кричало!

Спасибо Вам за подвиг этот —

Нашли душевную обитель.

Незаменим на этом свете

Герой с профессией учитель!