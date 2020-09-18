В первое воскресенье октября - 4 числа - в Украине отмечается День учителя. В школах он обычно празднуется накануне в пятницу, в 2020 году - 2 октября.
Этот праздник не только украинский. Всемирный день учителя по решению ЮНЕСКО отмечается ежегодно 5 октября. Поскольку абсолютно везде профессия учителя считается одной из самых важных профессий наравне с врачами.
У каждого из нас в жизни есть любимый учитель. Мы с теплотой вспоминаем их занятия, доброту и отзывчивость. Не забываем и то, как нас иногда ругали в школе, что в дальнейшем помогло нам в жизни. Ведь педагог учит не только разным наукам, но помогает вырасти достойным человеком.
В школах вовсю идет подготовка к празднику. Дети придумывают разные стенгазеты, учат стихи, рисуют открытки, сочиняют музыкальные и театральные постановки. В этом нужно постараться помочь своим детям, а также не зыбать о своих учителях. Весточку от выпускников педагоги особенно ценят.
Ниже мы публикуем трогательные стихи, прикольные картинки и поздравления, которые можно использовать как для поздравления учителей 2 и 4 октября 2020 года. Они на русском и украинском языках.
Поздравления с Днем учителя 2020 в Украине
Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,
Легкої праці вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у вас
Навіть у дуже скрутний час.
Щоб все в житті було гладенько,
І йшло щоб все завжди рівненько.
Щоб всі вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.
Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров’я, добра побажати,
Пошани, тепла та й довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.
Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках, хай одразу вдається,
З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,
Всього Вам найкращого в світі бажаємо.
З Днем учителя вітаю,
Щиро Вам всього бажаю:
Щастя, радості й достатку,
Щоб усе було в порядку.
Учні Вас щоб шанували,
Успіхів щоб досягали!
Учителю наш! На життєвій дорозі
Хай щастя завжди супроводжує Вас,
Хай радість чекає уже на порозі,
Хай всі починання у добрий лиш час.
В день вчителя ми вам вклоняємось низько,
І щире спасибі ми кажемо вам,
Душею ви з нами, ви поряд, ви близько,
Знання ви і серце даруєте нам!
Уважаемые учителя!
Вы дарите детям частичку души,
Помочь вы всегда им готовы,
Для вас — теплота этих радостных строк
И искренность каждого слова:
Пускай помогает удача во всём,
Пусть жизнь будет солнцем согрета.
Добра, вдохновения вам день за днем,
Гармонии, творчества, света!
В людские судьбы вложив душу,
Нам дали сильное начало —
Всё, что для жизни было нужно,
Чтоб сердце гордостью кричало!
Спасибо Вам за подвиг этот —
Нашли душевную обитель.
Незаменим на этом свете
Герой с профессией учитель!