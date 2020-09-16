В пятницу, 18 сентября, в Одессе продолжится суд по делу радикала Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве человека.

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

Так, по словам Портнова, заседание начнется в 11:00 в Приморском районном суде Одессы. А уже 29 сентября в 14:00 Сергей Стерненко предстанет перед другим составом суда по еще одному обвинению - грубому нарушению общественного порядка, сопротивлению представителям власти и хулиганству.

Кроме того, по данным юриста, 30 сентября в 14:00 фигурант вызван в третий судебный процесс в Приморский суд Одессы по третьему обвинению - в похищении человека, разбойном нападении и ношении огнестрельного оружия.

А 16 октября в 9:30 в этом же суде Одессы Стерненко появится на скамье подсудимых по делу о пособничестве в обороте наркотических средств, совершенному с целью наживы организованной преступной группой.

"Ориентировочно в течение 4-6 месяцев мы ожидаем по заигравшемуся подсудимому первые приговоры. Это будет очень важный сигнал для всех бродячих по стране банд, радикалов, активистов, националистов и остального воровского элемента", - заявил Андрей Портнов.

Напомним, подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия Сергею Стерненко вручили 11 июля. Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018 году. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

Также мы писали, что 15 июня суд избрал радикалу меру пресечения в виде домашнего ареста. А в августе ее смягчили с круглосуточного на ночной домашний арест.