Скандально известный американский художник с грузинскими корнями Девид Датуна заявил о готовности хоть за миллиард долларов выкупить у России тело Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу художника.

Оказалось, что тело "вождя" ему понадобилось для концептуальной творческой работы.

"Он (Датуна - Ред.) намерен построить в Вашингтоне копию мавзолея и разместить тело там - как напоминание, что американцы устали от политики агрессивного капитализма", - говорится в сообщении.

Напомним, Датуна - уроженец Тбилиси и гражданин США, живущий в Нью-Йорке. В 2011 году его работа "Путин - Мона Лиза" (портрет президента, составленный из миниатюрных фотографий произведения Леонардо да Винчи) была продана за 200 тысяч долларов на торгах в Москве. В США Датуна делал инсталляции на тему перемены климата и критиковал Дональда Трампа за выход Америки из Парижского соглашения.

Датуна известен своими скандальными выходкми. В частности, в конце 2019 года на выставке современного искусства "Арт-Базель" в Майами-Бич (США) он съел работу "Комик" итальянца Маурицио Каттелана, которую накануне продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что историки рассказали, почему тело Ленина поместили в Мавзолей.