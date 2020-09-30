30 сентября отмечают день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Церковь сегодня чтит их память, а тех, кто был назван в честь святых поздравляют с именинами.

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Кто такая святая Надежда

Мученица Надежда, память которой сегодня вспоминает церковь, дочь христианки Софии, которая вместе с ней и другими дочерями Верой и Любовью жила в Италии во втором веке.

Император Андриан приказал их схватить и заставить отречься от веры под пытками. Дочерей пытали на глазах матери, а затем казнили, когда они отказались отречься от Христа. Спустя несколько дней мать умерла от горя. Мученицы были причислены к лику святых. По преданию Надежде на тот момент было 10 лет.

Святая Надежда считается покровительницей девушек, не вступивших в брак. Иконы с отдельным изображением Святой великомученицы Надежды встречаются довольно редко. Чаще всего это образа со святыми Верой, Надеждой, Любовью и матерью их Софией. Их память отмечают 30 сентября.

Характер и значение имени

По библейскому преданию в оригинале Веру, Надежду и Любовь звали Пистис, Эльпис, Агапэ (это греческие имена). Но в православии мученицы известны под именами, переведенными на русский.

Обладательницам имени Надежда приписывают твердость, решительность, целеустремленность, серьезность, а также вежливость, общительность, великодушие. Часто Нади обладают высоким интеллектом, у них хорошая интуиция.

Нади не любят ленивых, тех, кто не отвечает за свои слова. Часто это хорошие жены, ответственные мамы, но своей свободой они дорожат.

Открытки и картинки с днем ангела Надежды

Желаю, чтобы тебя окружали самые светлые люди, самые надежные друзья. С именинами, Надюша.

С именинами Надежды,

Пусть сбываются надежды!

Надя, от всей души поздравляю с именинами! Пусть все складывается хорошо.

Пусть тебя хранит твой ангел,

Рядом будет он незримо.

Неудачи и несчастья

он всегда отводит мимо.

Пусть тебя кружит удача,

радость, счастье, доброта.

Пусть любимые не плачут,

Пусть ведет тебя звезда.

Наденька, пусть ангел тебя бережет! Светлого и чистого дня.