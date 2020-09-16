Американский рэпер и миллиардер Канье Уэст опубликовал в своем Twitter-аккаунте несколько интересных постов.

В них он которых объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новую музыку до тех пор, пока компании, с которыми он подписал договоры, не освободят его от обязательств по ним. Речь идет о Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing.

Кроме того, музыкант выложил в соцсеть снимок президента России Владимира Путина, предварительно распечатав и повесив его себе на стену.

На фотографии глава РФ изображен во время тренировки с российской сборной по дзюдо. "Правило номер один - слушайте Уэста", - написал рэпер маркером на стене возле снимка.

Напомним, ранее мы писали, что Канье Уэст в последний момент подал документы на регистрацию кандидатом в президенты США. Музыкант уложился в крайний срок, назначенный для регистрации в этом штате для независимых кандидатом.

Также мы приводили признание жены Уэста Ким Кардашьян о том, что у рэпера серьезное психическое заболевание - биполярное расстройство. Этим она объяснила странное поведение своего мужа, который то ударяется в слезы на людях, то пишет и удаляет посты с ошеломляющими признаниями.