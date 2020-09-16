В российской Службе внешней разведки заявили, что США вместе с европейскими союзниками сыграли активную роль в подготовке белорусских протестов, а конечная их цель - организовать цветную революцию и антиконституционный переворот.

Об этом со ссылкой на директора СВР РФ Сергея Нарышкина пишет ТАСС.

"По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Беларуси США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов", - заявил Нарышкин.

По его данным, протесты в Беларуси "носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа". В качестве подтверждения того факта, что готовились они еще задолго до выборов, Нарышкин заявил, что, по его данным, США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных неправительственных организаций "направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн".

По словам Нарышкина, эти деньги шли на развитие сети блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовку активистов к проведению протестных акций.

"Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и в Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", - сообщил глава СВР России.

Он заявил, что "США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Беларуси".

Напомним, Лукашенко назвал Украину форпостом для политических провокаций в Беларуси.

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