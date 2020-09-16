В четверг, 17 сентября, фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос об изменении постановления о местных выборах в части Донбасса.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила народный депутат "СН" Александр Качура.

"Завтра в 15:15 состоится заседание фракции "СН" по вопросу Минского процесса и рассмотрения проекта о внесении изменений в постановление о местных выборах", - написал он.

Напомним, Россия и "ДНР/ЛНР" на соглашаются идти на любые переговоры, пока Украина не изменит постановление о выборах. В РФ считают, что оно противоречит Минским соглашениям.

Как писала "Страна", Рада приняла данный документ 15 июля. 326 голосами депутаты постановили назначить выборы в местные советы и сельских, поселковых и городских голов на 25 октября на всей территории страны, кроме неподконтрольной части Донбасса и Крыма, где избирательный процесс будет возможен только при ряде условий, из которых для ОРДЛО ключевые — вывод подразделений сепаратистов за пределы Украины и восстановление полного контроля над границей с Россией.

Пересмотр постановления о назначении очередных местных выборов в части запрета на избирательную кампанию в неподконтрольных Киеву районах Донбасса до передачи контроля над границей является ключевым условием России для проведения новой встречи советников глав стран нормандской четверки.

На днях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время в Верховной Раде рассмотрят изменения постановления о назначении местных выборов в Украине по Донбассу.

Отметим, что 11 сентября в Берлине состоялась встреча Андрея Ермака и Дмитрия Козака, а также советников канцлера Германии и президента Франции. По итогам встречи стороны договорились вынести на рассмотрение парламента изменение постановления о местных выборах.