Государственное бюро расследований обнародовало результаты предварительного расследования по факту аннексии Крыма Россией в 2014 году. Так, в ведомстве считают, что к потере украинской территории привели сокращение войск, фактическое отсутствие систем ПВО и ряд других факторов. Также Госбюро выделило четыре подозреваемых в совершении госизмены по факту захвата полуострова.

Об этом в среду, 16 сентября, информирует пресс-служба ГБР.

"В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года. В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана", - говорится в сообщении.

Так, следователи ГБР выделили 5 решающих эпизодов, которые привели к аннексии Крыма:

Преступное сокращение ВСУ. "Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, что требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих".



Подрыв состояния мобилизационной готовности. "В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, воинские части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же была свернута "побуквенная" приписка мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники".



Уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма. "Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлены программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В".



Незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов. "Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ, противоречащие законодательству, не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины".



Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы. "Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма".





Следствие уверено, что именно совокупность этих эпизодов и привела к вторжения России на территорию Крыма, с последующей оккупацией украинской территории.

"Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается", - добавили в бюро.

Напомним, выступая 24 августа в Киеве на праздновании по случаю Дня Независимости президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те, кто сдал территории страны, понесут наказание, намекнув на Турчинова.

В свою очередь экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что если Зеленский "считает, что Турчинов плохо защищал Крым", то сейчас глава государства якобы имеет инструменты, чтобы начать наступление на полуостров.