Глава Киевского патриархата Филарет вылечился от коронавируса, сейчас его уже выписали из больницы и находится в своей резиденции.

Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на Covid-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 91-летний патриарх чувствует себя хорошо, сейчас он находится в своей резиденции. Скоро он возобновит богослужения.

Отметим, о том, что патриарх УПЦ КП Филарет заразился коронавирусом, стало известно 4 сентября.

Сообщалось, что у него было диагностировано воспаление легких, его состояние здоровья оцениивалось как удовлетворительное.