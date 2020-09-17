В последнее воскресенье месяца, 27 сентября 2020 года, в Украине отмечается День воспитателя. Он посвящен людям, которые работают в дошкольных заведениях - в садиках. В выходной воспитатели будут отмечать праздник в кругу семьи, а накануне в пятницу, 25 сентября, поздравления обычно принимают на работе.
В Украине этот замечательный праздник был учрежден в 2011 постановлением Кабинета министров. Дело в том, что изначально был только День учителя (в 2020 году он в воскресенье 4 октября, в школах празднуется в пятницу 2 сентября, - Ред.).
Но поскольку воспитатель в садике - это отдельная профессия, справедливо было учредить и профессиональный праздник сугубо для них. Тем более, что у воспитателей очень важная работа. Точнее, даже призвание. Они воспитывают детей с самого раннего возраста. Учат их жить в большом коллективе, дружить, доверять, мириться и многим другим важным качествам.
Самый лучший подарок для любого воспитателя - это благодарность их воспитанников. Поэтому по возможности не забудьте поздравить тех, кто когда-то был вашим наставником в садике. А родителям малышей нужно помнить о том, чтобы отметить труд воспитателя их детей.
Самый лучший подарок для любого воспитателя - это стихотворение, картинка или поделка руками ребят из их группы. Многие не знают, но такие презенты воспитатели очень ценят и хранят. Также можно презентовать букет из красивых осенних цветов.
Еще один важный момент - в День воспитателя в последние годы поздравляют еще и нянь, которые помогают родителям, когда те на работе или заняты по другим делам.
Ниже мы предлагаем вниманию картинки и стихи на русском и украинском языках, чтобы отправить их воспитателям и няням 25 и 27 сентября 2020 года.
День воспитателя 2020 в Украине - поздравления, картинки, стихи
Вихователі, любі наші,
Найласкавіші і найкращі!
Вас вітаємо, вам ми вдячні,
Бо ж нелегкі свої задачі
Ви виконуєте відмінно,
Добросовісно і сумлінно!
Таке покликання Вам долею дано -
з Любов’ю дітям серце віддавати.
Цей шлях життєвий обрано давно
Професія чудова – вихователь!
Вихователь - слово-то яке!
В ньому таяться світло, добро, тепло.
Хто порадує дітей грою?
Хто їх пожурить зовсім не зло?
Завдяки їм дорослішають діти,
Знаючи, як поводитися і жити.
Вихователі! Добріші вас немає на світі!
Вам бажаємо бути щасливими!
За любов, старання,
За цей другий рідний дім,
Гарне виховання.
Хай і далі цей садок
Вабить до себе діток,
Хай живе і процвітає,
Негараздів хай не знає.
Воспитывать чужих детей
Не каждому дано.
Что нет профессии важней,
Известно всем давно!
Бегут детишки в детский сад
И знают, что их ждут
Забота, радость, добрый взгляд,
Комфорт, тепло, уют!
И любят наши малыши
Работников детсада.
Поздравить вас от всей души
Мы все сегодня рады!
Хотим вам счастья пожелать,
В профессии успеха,
Жить в радости и бед не знать.
Добра, улыбок, смеха!
Мы не часто поздравляем
В суматохе будних дней
Тех, кому мы доверяем
Воспитание детей.
Как важна работа ваша
Для страны и для всех нас!
Этот праздник предназначен
Исключительно для вас.
Всем здоровья пожелаем,
Солнечного настроенья.
Любим, ценим, уважаем,
За заботу и терпенье.