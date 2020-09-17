В последнее воскресенье месяца, 27 сентября 2020 года, в Украине отмечается День воспитателя. Он посвящен людям, которые работают в дошкольных заведениях - в садиках. В выходной воспитатели будут отмечать праздник в кругу семьи, а накануне в пятницу, 25 сентября, поздравления обычно принимают на работе.

В Украине этот замечательный праздник был учрежден в 2011 постановлением Кабинета министров. Дело в том, что изначально был только День учителя (в 2020 году он в воскресенье 4 октября, в школах празднуется в пятницу 2 сентября, - Ред.).

Но поскольку воспитатель в садике - это отдельная профессия, справедливо было учредить и профессиональный праздник сугубо для них. Тем более, что у воспитателей очень важная работа. Точнее, даже призвание. Они воспитывают детей с самого раннего возраста. Учат их жить в большом коллективе, дружить, доверять, мириться и многим другим важным качествам.

Самый лучший подарок для любого воспитателя - это благодарность их воспитанников. Поэтому по возможности не забудьте поздравить тех, кто когда-то был вашим наставником в садике. А родителям малышей нужно помнить о том, чтобы отметить труд воспитателя их детей.

Самый лучший подарок для любого воспитателя - это стихотворение, картинка или поделка руками ребят из их группы. Многие не знают, но такие презенты воспитатели очень ценят и хранят. Также можно презентовать букет из красивых осенних цветов.

Еще один важный момент - в День воспитателя в последние годы поздравляют еще и нянь, которые помогают родителям, когда те на работе или заняты по другим делам.

Ниже мы предлагаем вниманию картинки и стихи на русском и украинском языках, чтобы отправить их воспитателям и няням 25 и 27 сентября 2020 года.

День воспитателя 2020 в Украине - поздравления, картинки, стихи

Вихователі, любі наші,

Найласкавіші і найкращі!

Вас вітаємо, вам ми вдячні,

Бо ж нелегкі свої задачі

Ви виконуєте відмінно,

Добросовісно і сумлінно!

Таке покликання Вам долею дано -

з Любов’ю дітям серце віддавати.

Цей шлях життєвий обрано давно

Професія чудова – вихователь!

Вихователь - слово-то яке!

В ньому таяться світло, добро, тепло.

Хто порадує дітей грою?

Хто їх пожурить зовсім не зло?

Завдяки їм дорослішають діти,

Знаючи, як поводитися і жити.

Вихователі! Добріші вас немає на світі!

Вам бажаємо бути щасливими!

За любов, старання,

За цей другий рідний дім,

Гарне виховання.

Хай і далі цей садок

Вабить до себе діток,

Хай живе і процвітає,

Негараздів хай не знає.

Воспитывать чужих детей

Не каждому дано.

Что нет профессии важней,

Известно всем давно!

Бегут детишки в детский сад

И знают, что их ждут

Забота, радость, добрый взгляд,

Комфорт, тепло, уют!

И любят наши малыши

Работников детсада.

Поздравить вас от всей души

Мы все сегодня рады!

Хотим вам счастья пожелать,

В профессии успеха,

Жить в радости и бед не знать.

Добра, улыбок, смеха!

Мы не часто поздравляем

В суматохе будних дней

Тех, кому мы доверяем

Воспитание детей.

Как важна работа ваша

Для страны и для всех нас!

Этот праздник предназначен

Исключительно для вас.

Всем здоровья пожелаем,

Солнечного настроенья.

Любим, ценим, уважаем,

За заботу и терпенье.